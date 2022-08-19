المرور تفصّل إجراءات الحصول على إجازة القيادة بسبع خطوات

2022/08/19 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

فصلت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، إجراءات الحصول على إجازة السياقة لأول مرة بسبع نقاط.

وذكر بيان لمديرية المرور، وتلقته ( بغداد اليوم)، أنه "أولا، يتم سحب استمارة المعلومات من داخل مواقع الإجازات التابعة لمديرية المرور العامة( الاستمارة مجانا )، وثانيا يتم مراجعة المفرزة الطبية التابعة لوزارة الصحة المتواجدة داخل موقع إصدار أجازات السياقة ومبلغ الرسوم للفحص الطبي 25,000 دينار.

وأضافت، أن "النقطة الثالثة هي الاختبار النظري (كذلك هنالك محاضرة للاسعافات الاولية)، والنقطة الرابعة هي الاختبار العملي وتكون (رسوم الاختبارات النظري والعملي 30,000 دينار ‏).

وبينت أن "النقطة الخامسة هي بصمة الإبهام وتصوير الشخص، اما النقطة السادسة هي شعبة الرسوم حيث يكون مبلغ رسوم منح الأجازة لأول مرة ولمده (10 سنوات) 80,000 دينار، فضلا عن النقطة الأخيرة وهي طبع الاجازة وتسليمها للمواطن".

وأشارت الى أن "كلفة منح اجازة السياقة لاول مرة ‏135,000 دينار عراقي".

فيما لفتت الى ان "مواقع منح اجازات السياقة لاول مرة في بغداد هي (موقع التاجيات، موقع الحسينية) والعمر لطالب اجازة سياقة الدراجة من اكمل 16 سنة، و طالب الاجازة الخصوصي من دخل في سن 18 سنة".

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