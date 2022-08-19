2022/08/19 | 13:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عماد باجلان مخاطباً وزير الصدر : انا جندي اقاتل في صفوفكم اينما أردتموني ومتى أمرتم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عماد باجلان مخاطباً وزير الصدر : انا جندي اقاتل في صفوفكم اينما أردتموني ومتى أمرتم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عماد باجلان مخاطباً وزير الصدر : انا جندي اقاتل في صفوفكم اينما أردتموني ومتى أمرتم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).