2022/08/19 | 13:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اوضحت مديرية المرور، اليوم الجمعة، اجراءات الحصول على اجازة السياقة وهي كالأتي: ‏١–سحب استمارة المعلومات من داخل مواقع الأجازات التابعة لمديرية المرور العامة وتكون مجانا ٢-مراجعة المفرزة الطبية التابعة لوزارة الصحة المتواجدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور توضح اجراءات الحصول على اجازة السياقة المركز الخبري الوطني.

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