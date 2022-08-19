الصين تصدر أول إنذار من الجفاف وتكافح لإنقاذ المحاصيل في موجة حر شديدة

2022/08/19 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الصين أول تحذير وطني من حالة

الجفاف هذا العام فيما تكافح السلطات

حرائق الغابات وتحشد فرقا متخصصة

لحماية المحاصيل من درجات الحرارة

الحارقة عبر حوض نهر يانغتسي.

ويأتي "الإنذار الأصفر" الوطني، الذ

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