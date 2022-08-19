2022/08/19 | 13:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hE9feHD-sPI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة التونسية #لمياء_جمال تتحدث عن تجربة الغناء باللغة الكوردية: الإحساس مختلف) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنانة التونسية #لمياء_جمال تتحدث عن تجربة الغناء باللغة الكوردية: الإحساس مختلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).