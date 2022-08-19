نائب يدعو التخطيط إلى اعتماد نظام المناقصة في احالة مشاريع الدعم الطارئ

2022/08/19 | 13:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عزيز شريف المياحي، وزارة التخطيط الى اعتماد نظام المناقصة في احالة المشاريع المدرجة ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي التنمية للمشاريع التي كلفتها اقل من خمسة مليارات دينار بدل الالية الحالية المتبعة من خلال الدعوات المباشرة.

وقال المياحي في بيان لمكتبه الاعلامي، ان “النظام الحالي المعتمد من قبل وزارة التخطيط في احالة المقاولات التي ادرجت ضمن قانون الامن الغذائي والتنمية من خلال نظام الدعوات المباشرة يمثل بابا من ابواب الفساد وهدر المال العام، ولا نجد اي مبرر لاعتماد هكذا نظام اثبت فشله في العديد من الانظمة الاقتصادية العالمية وتم الاستغناء عنه منذ فترة طويلة”، مبينا ان “هنالك بعض المسؤولين التنفيذيين عملوا على تجزئة المشاريع التي كلفتها أكثر من خمسة مليارات دينار الى مشاريع اصغر ضمن السقف المحدد في القانون لضمان إحالتها بدعوات مباشرة دون مناقصات ما يؤدي الى حصول محسوبية وفساد على حساب جودة ونوعية الخدمات التي تم اقرار القانون من اجلها والتي سيدفع ثمنها المواطن والخزينة الحكومية”.

واضاف المياحي، ان “نظام المناقصات في احالة المقاولات يخلق باباً من ابواب المنافسة التي تصب في مصلحة الدولة وخزينتها كونها تؤدي الى تقديم عروض تنافسية توفر اموالا للحكومة من خلال اختبار اوطأ العطاءات اضافة الى اختيار الجودة والنوعية الأكثر ملائمة لخدمة الهدف المنشود من تلك المقاولة”.

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