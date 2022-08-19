2022/08/19 | 13:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة المالية الألمانية في تقريرها الشهري عن شهر أغسطس (آب) إن التوقعات لأكبر اقتصاد في أوروبا قاتمة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد.

وشهد الاقتصاد الألماني ركوداً في الربع الثاني من العام بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والجائحة واضطراب الإمدادات.

وقالت الوزارة في التقرير الذي نُشر اليوم الجمعة إن “التوقعات لمزيد من النمو الاقتصادي قاتمة بشكل ملحوظ حالياً”، مضيفة أنها تتصف “بدرجة عالية من الضبابية”.

وتابعت قائلة “الانخفاض الكبير في إمدادات الغاز من روسيا والزيادات الكبيرة المستمرة في أسعار الطاقة والسلع الأخرى، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد التي استمرت وقتاً أطول من المتوقع، وأيضاً ما يتعلق بسياسة صفر كوفيد في الصين، كلها أمور تؤثر بشدة على نمو الاقتصاد”.

وأضافت الوزارة أن الحكومة ستقدم توقعاتها الاقتصادية المحدثة في 12 أكتوبر (تشرين الأول).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا: التوقعات الاقتصادية قاتمة بسبب الحرب في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا: التوقعات الاقتصادية قاتمة بسبب الحرب في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).