2022/08/19 | 13:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وجه النائب المستقل، باسم خشان، الجمعة 08/19/2022، دعوة لعشائر عفك، مذكرا اياهم بقضية جيش...

ظهرت المقالة خشان يوجه دعوة لعشائر عفك ويذكرهم بقضية جيش المهدي بالرميثة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خشان يوجه دعوة لعشائر عفك ويذكرهم بقضية جيش المهدي بالرميثة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خشان يوجه دعوة لعشائر عفك ويذكرهم بقضية جيش المهدي بالرميثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).