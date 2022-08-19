شحة المياه تجبر مربي الجاموس على هجرة الاهوار في ذي قار

2022/08/19 | 13:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت دائرة زراعة ذي قار، اليوم الجمعة، عن هلاك نحو 750 جاموساً في الأهوار...

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