مصيرها الزوال.. ما سرّ رسم فنانٍ أمريكي لوحاته على صفائح جليدية متحرّكة؟

2022/08/19 | 14:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما يختار غالبية الفنانين الرسم على اللوحات القماشية، يُفضّل الأمريكي ديفيد بوبا تقديم أعماله على صفائح جليدية متحرّكة، قد تختفي خلال بضعة ساعات فقط.

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