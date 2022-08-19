تصريحات عباس.. شرطة برلين تحقق بشبهات

2022/08/19 | 14:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​​​​​​​أعلنت شرطة برلين، الجمعة، فتح تحقيق في شبهة "تحريض على العنف" تطال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي أدلى بتصريحات أثارت جدلا ذكر فيها محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية.

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