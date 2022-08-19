2022/08/19 | 14:10 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الباقر من ذي قار لا يملك الجنسية العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: GxMUvmlM4Bk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الباقر من ذي قار لا يملك الجنسية العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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