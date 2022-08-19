الجامعة العربية تدين حملة “التنمر الألمانية” على الرئيس الفلسطيني

2022/08/19 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعربت جامعة الدول العربية عن رفضها لحملة التنمر الألمانية ضد فلسطين ورئيسها محمود عباس، تعقيبا على استخدامه لمصطلح هولوكوست للتعبير عن الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن […]

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