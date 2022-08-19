شاهد بالفيديو.. الامم المتحدة تشخص المخرج الوحيد لانهاء الازمة في العراق | نشرة الثالثة

2022/08/19 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: St0-OGy61uY

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