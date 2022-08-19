اعتقال 13 مطلوباً في بغداد

2022/08/19 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن اعتقال 13 مطلوباً من بينهم إرهابي.وذكر بيان لإعلام قيادة عمليات بغداد أنه “بغية تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تستمر القطعات الأمنية بملاحقة عناصر الجريمة المنظمة والخارجين على القانون وتجار ومتعاطي المواد المخدرة “والمؤثرات العقلية ” وذلك من خلال تنفيذ أوامر القبض القضائية وواجبات البحث والتفتيش وتكثيف الجهود الاستخبارية، وبالتنسيق والمتابعة مع مدير قسم استخبارات وأمــن القيادة”، لافتاً الى أن “القوات الأمنية في مديرية شؤون السيطرات من خلال تدقيق البيانات في حاسبة المطلوبين والتفتيشَ لجميع الأشخاص والعجلات في سيطرات ( الانتصار، أبي غريب، هور رجب) تمكنت من اعتقال أربعة متهمين أحدهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب واثنين بتهريب سكراب الحديد والمشتقات النفطية، والرابع وفق المادة (٤٥٣/جرائم الاحتيال”.وتابع البيان أن “القوات الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من اعتقال أربعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في منطقتي الأعظمية وسبع قصور ضمن مناطق شرقي بغداد في جانب الرصافة، كما نفذت الفرقة الأولى شرطة اتحادية عدد من واجبات القاء القبض نتج عنها اعتقال ثلاثة متهمين بينهم سارق ومتعاطي للمواد المخدرة، في حين تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من ضرب طوق أمني في شارع “ابو جفات” ضمن منطقة الحرية بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين عن قيام أشخاص يستقلون عجلة صالون رصاصي اللون، باطلاق العيارات النارية في الهواء، وتمكنت القوة من اعتقالهم ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم.وأشار الى أنه “تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم”.

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