القبض على متهم بتزوير سند عقاري بقيمة ٤٠٠ مليون في بغداد

2022/08/19 | 15:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهم بتزوير سند عقاري بقيمة ٤٠٠ مليون دينار في المنصور.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في مكتب المنصور لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقار؛ي بقيمة (٤٠٠) مليون دينار ضمن منطقة المنصور ببغداد”.[…]

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