2022/08/19 | 15:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب السفير العراقي في برلين لقمان عبد الرحيم الفيلي..في الذكرى الأولى لرحيل الإنسانة...

ظهرت المقالة في ذكرى تأبين أول قاضية عراقية…السيدة الوقورة زكية إسماعيل حقي أولاً على المسلة.

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