2022/08/19 | 15:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أوصت آبل أصحاب بعض النماذج من هواتف آي فون وأجهزة آي باد اللوحية وحواسيب...

ظهرت المقالة آبل تحذر من ثغرة أمنية تسمح بالتحكم بأجهزتها أولاً على المسلة.

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