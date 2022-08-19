ماذا نعلم عن ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله؟

2022/08/19 | 15:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الموضوعات التي تفاعل عليها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين عقب الإعلان عن خطبته للسعودية، رجوة آل سيف.

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