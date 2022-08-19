لبنان.. القبض على على أحد أقارب صدام حسين بتهمة المشاركة في

2022/08/19 | 15:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، عن توقيف ياسر سبعاوي إبراهيم الحسن، حفيد شقيق صدام حسين، والمتهم في مجزرة سبايكر بالعراق، عام 2014.

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