خطب ومانشيتات زائفة !!

2022/08/19 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

ما تحاور عراقيان في أي مكان، إلا وكان

الشك في السياسيين وعدم الثقة في وعودهم

ثالثهما، يومياً استمع لحوارات كثيرة

في الصحيفة أو الشارع أو المقهى أو

البيت فأجد أن المشكلة الكبيرة التي

تو

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