تصريح درجال

2022/08/19 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رعد العراقي

قد أكون ممّن ذُهِل من تصريحات عدنان

درجال الأخيرة لوسائل الإعلام والتي لم

تُكلّفني للاطلاع على كل تفاصيلها سوى

تصفح مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات

الفضائية وهي تبرز بشكل واضح طلب

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