إيمان صبحي وعشيرة النائب

2022/08/19 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

أكتب هذا المقال بعد أن انتهيت من

مشاهدة الفيديو الذي نشرته صانعة

المحتوى المصرية إيمان صبحي، وفيه تقدم

لنا انطباعات عن زيارة قامت بها خلال

الايام الماضية الى مدينة كربلاء .



ماذا

كانت ت

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