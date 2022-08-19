عمليات بغداد تعتقل 13 مطلوباً بينهم إرهابي

2022/08/19 | 15:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة.

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