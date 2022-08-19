“آبل” تحذر من ثغرة أمنية تسمح بالتحكم بأجهزتها.. القراصنة يرافقون اي انسان

2022/08/19 | 15:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعار شركة آبل في مدخل أحد متاجرها في العاصمة الأميركية واشنطن بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 © ا ف ب نيكولاس كام نيويورك (أ ف ب) – أوصت “آبل” أصحاب بعض النماذج من هواتف “آي فون” وأجهزة “آي باد” اللوحية وحواسيب “ماك” بتحديث برنامج التشغيل الذي تشوبه ثغرة أمنية تتيح التحكّم بهذه الأجهزة.[…]

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