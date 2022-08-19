2022/08/19 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت دراسة علمية “ضخمة” أن نحو نصف الإصابات بالسرطان في كل أنحاء العالم تنجم عن عوامل خطر معينة أبرزها التدخين والكحول.وشددت الدراسة التي نشرت في مجلة “ذي لانسيت”، اليوم الجمعة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التدخين والكحول أبرز مسببات السرطان عالميا المركز الخبري الوطني.

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