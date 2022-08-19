2022/08/19 | 16:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تعاظم الانسداد السياسي في العراق حطّ عمار بن عبد العزيز الحكيم زعيم تيار الحكمة وأحد أقطاب الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الخمس الرئيسية، الرحال في جدة السعودية، طلبا لوساطة الدبلوماسية السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمار الحكيم في السعودية.. هل تسهِم الرياض في مداواة الجراح العراقية؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمار الحكيم في السعودية.. هل تسهِم الرياض في مداواة الجراح العراقية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).