أمر قبضٍ وتفتيش بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف وعدد من المسؤولين فيه

2022/08/19 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن صدور أمر قبضٍ وتفتيش بحق رئيس سابق لأحد دواوين الأوقاف وعدد من المسؤولين فيه؛ جراء المخالفات المرتكبة في أحد العقود المبرمة مع بعض الشركات؛ لشراء فندق.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان، “بإصدار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتفتيش بحق رئيس أحد دواوين الأوقاف، وكل من معاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف، ومعاون مدير القسم القانوني في تلك الهيئة؛ على خلفيَّة شراء فندق في إقليم كردستان بمبلغ (٤٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار دينارٍ دون وجود جدوى اقتصاديَّة”.

وتابعت الدائرة أنَّ “تفاصيل القضيَّة تشير إلى أن أمر القبض، الذي صدر بحق المتهمين وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، جاء بعد تشخيص المخالفات في العقد المُبرم بين هيئة إدارة واستثمار أموال الديوان وبين إدارة فندق (رمادا)، وإحدى الشركات التركية وإحدى شركات الاستثمارات السياحية لإدارة وامتلاك الفنادق المحدودة، إذ أقدم الديوان على شراء الفندق بمبلغ (٤٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار دينار عراقي”.

وأضافت إن “الديوان قام بدوره بتأجير الفندق بموجب عقد آخر إلى الشركة المالكة ذاتها بمبلغ (١،٦٠٠،٠٠٠٠٠٠) مليار دينارٍ سنوياً ولمدة (٣٠) سنة”، لافتةً إلى أنَّ “ذلك تم دون وجود جدوى اقتصاديَّةٍ، وأحدث ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها المتهمون”.

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف آب الجاري عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف وعددٍ من المسؤولين فيه؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

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