2022/08/19 | 17:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عدنان ابوزيد آل الصدر وآل الحكيم، عائلتان دينيتان سحبتهما السياسة إلى ملعبها، منذ تأسيس...

ظهرت المقالة آل الصدر..



آل الحكيم أولاً على المسلة.

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