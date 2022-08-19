فنادق جانب موقع

2022/08/19 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العام الماضي، أعلنت مصر عن مشروع سياحي جديد لتطوير منطقة ذات طابع تاريخي وديني كانت ملتقى الأديان السماوية الثلاثة.

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