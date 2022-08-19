الخطوط الجوية تنفي سرقة إحدى طائراتها في مطار بغداد واحتجاز أخرى بمطار دبي

2022/08/19 | 17:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنفت شركة الخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم الجمعة، ما تداولته وسائل إعلام عن سرقة إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية من مطار بغداد الدولي ، واحتجاز أخرى بمطار دبي.وأوضحت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع) ، أنه "في الوقت الذي تبذل فيه الخطوط الجوية العراقية جهودا كبيرة في مجال النقل الجوي لتصبح واحدة من شركات الطيران الرائدة في المنطقة والعالم، وفق التصنيفات العالمية، عاودت بعض الجهات المحسوبة على الإعلام بث معلومات كاذبة تحاول الإساءة لسمعة الناقل الوطني".وأضاف البيان، أن "آخر ما تم تداوله سرقة إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية من مطار بغداد الدولي ، فضلا عن احتجاز إدارة مطار دبي الدولي طائرة عراقية بعد تعطلها فيه، واكتشاف قطع غيار مسروقة في هذه الطائرة، حسب ما تم تبادله في بعض القنوات والصفحات المغرضة"، مشيرا الى ان "هذه المعلومات غير صحيحة، وإن جميع طائرات الخطوط الجوية العراقية التي نفذت رحلاتها إلى مطار دبي عادت إلى مطار بغداد الدولي".وأكد البيان ، أنه "لايوجد خبر كاذب كهذا منشور في الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة وفق ما تمت الإشارة إليها من قبل تلك الصفحات"، منوها إلى ان "الخطوط الجوية العراقية تحتفظ بحق الرد القانوني، وسيتم اتباع الأطر القانونية الرسمية ضد المسيئين والمروجين لهذه الأخبار التي من شأنها تضليل الرأي العام والإساءة لسمعة الناقل الوطني".

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