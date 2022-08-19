امكانية اعادة الانتخابات وجدواها

2022/08/19 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سنار شريف علي

يمر العراق بأزمة سياسية خانقة، ألقت

بظلالها على الوضع السياسي برمته؛ وسط

صراع وعدم توافق سياسي بين التيار

الصدري مطالبا بحل البرلمان، و الإطار

التنسيقي مدعيا «التمسك بالشرعية».

تص

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