بعد المالية وانتقادات التكليف.. نائب يكشف عن

2022/08/19 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب مصطفى سند، اليوم

الجمعة، عن منصب سادس سيتم منحه لوزير

النفط إحسان عبد الجبار، مبديا

استغرابه من منح الوزير هذه الامتيازات

لاسيما بعد انتقادات تكليفه بإدارة

وزارة المالية وإدارته لل

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