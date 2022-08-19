واشنطن تبدي استعدادها للعمل مع موسكو على صياغة معاهدة جديدة للحد من الأسلحة

2022/08/19 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الخارجية الأمريكية استعدادها للعمل مع روسيا على صياغة معاهدة جديدة للحد من الأسلحة لتحل محل معاهدة ستارت التي سينتهي سريانها بعد اربع سنوات.

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أشار الى ان الأمر متوقف على استعداد روسيا للعمل كدولة نووية مسؤولة، مؤكدا أن واشنطن ترى من الضروري التمسك بمعاهدة جديدة تحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستعمل كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على البنود الأساسية للمعاهدة.

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