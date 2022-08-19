البصرة.. اطلاق المياه يهدف الى دعم الزراعة ومياه الاسالة ورفع اللسان الملحي بشط العرب

2022/08/19 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلقت وزارة الموارد المائية كميات من المياه وصلت الى 94 متر مكعب في الثانية من ناظم قلعة صالح باتجاه شط العرب بهدف رفع اللسان الملحي.

وأكدت مديرية الموارد في البصرة ان الكميات التي تطلقها الوزارة تعد كبيرة مقارنة بعدم وجود الأمطار لكنها تهدف الى ايصال المياه لقناة البصرة الاروائية لدعم الزراعة وإيصال مياه الاسالة

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