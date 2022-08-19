وزير الصدر: نتعرض من سنوات لهجمات شرسة واتهامات من دون أدلة

2022/08/19 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر تدوينة جديدة تحدث فيها عن الاتهامات التي طالت زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر واتباعه من قبل بعض الجهات.وقال العراقي في التدوينة ما نصه..

اننا نتعرض منذ سنوات لهجمات شرسة وكيل اتهامات من دون أدلة وان صبرنا نفد بعد ان تحملنا الكثير من الاتهامات ومنها بأننا اعداء الوطن وبالعمالة واصحاب اجندة خارجية وتحملنا هذه التهم لمصلحة البلاد داعيا تلك الجهات التي تطلق الاتهامات لأن تتحلى بالأخلاق وبشرف الخصومة.

وأنهى العراقي التدوينة بالقول ان الكارت الأحمر لا يزال بأيدينا في إشارة منه لواقعة كروية كان لاعب كرة القدم العالمي مارادونا طرفا فيها عندما لم ييأس رغم كثرة الصدمات والمضايقات التي تعرض لها لكنه وبصدمة واحدة منه أزاح أكبر اللاعبين عن طريقه.

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