فريدة سيف النصر.. حكايات الخيانة والحجاب وقبلات السينما

2022/08/19 | 17:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرضت للخيانة من أقرب صديقة، وتحدثت بجرأة عن رغبتها في تقبيل ممثلين، ونشرت صورة بطاقتها الشخصية، إنها الفنانة المصرية فريدة سيف النصر.تجيد فريدة سيف النصر صناعة الجدل بتصريحاتها، عند حلولها ضيفة على البرامج التليفزيونية، أو بالكتابة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.فريدة سيف النصر..الخيانة وخلع الحجاب روت الفنانة […]

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حكايات الخيانة والحجاب وقبلات السينما أولاً على ايرث نيوز.

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