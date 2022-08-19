قيادي كردي يحدد الجهة التي تتحمل مسؤولية أزمة الوقود في الإقليم

2022/08/19 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

حمل القيادي في حراك الجيل الجديد آرام محمد، اليوم الجمعة، ما أسماها "بمافيات الفساد واحزاب السلطة" أزمة الوقود في كردستان.

وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مافيات الفساد التابعة لأحزاب السلطة الحاكمة هي من تتحكم بأزمة الوقود في مدن إقليم كردستان".

وأضاف أنه "من غير المعقول أن تصل أسعار الوقود لأعلى المستويات وعبرت حاجز 1500 دينار للتر الواحد".

وبين أن "ذلك لآن جميع المستوردين وتجار الوقود من أتباع الأحزاب الحاكمة والمتنفذين وهم يتحكم بتلك الأسعار".

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