القائمة النهائية لناشئي العراق في بطولة كأس العرب

2022/08/19 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنَ مدرب منتخب الناشئين "أحمد كاظم" القائمةَ النهائيّة للمنتخبِ المُشارك في بطولةِ كأس العرب دون ١٧ عاماً والتي تستضيفها مدينةُ وهران الجزائريّة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وضمت القائمةُ (٢٣) لاعباً، بينهم ثلاثة حراس مرمى هم: وليد خالد رضا وباقر بشير جاسم وسجاد محمد نايف.

واللاعبون هم: كامران أحمد خضير وسجاد راهي ناصر وعلي سالم زوير واحمد فلاح وحسن عامر كريم وحسين فاهم عدنان وعلي كريم عبد وأحمد جواد كاظم وحسن جعفر كاظم ودانيال وليد مجيد وسجاد رعد حمودي وأدهم قيس خلف ومصطفى عمار هادي وباوان ستار علي وعلي أكبر طاهر زاير وحسن علي حسين وكرار جعفر كاطع وأحمد عبدالرضا محمد وباقر ضياء عدنان وإبراهيم محمد منعم.

يشارُ إلى أن منتخبَ الناشئين يلعبُ ضمن المجموعةِ الثالثة إلى جانبِ منتخبات المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

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