شاهد بالفيديو.. العراق يبيع سندات أمريكية بنحو

2022/08/19 | 17:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BSddbZW3r68

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