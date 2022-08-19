شاهد بالفيديو.. الحكومة ترفض تسجيل شهيد عراقي المسكين في سجلاتها !

2022/08/19 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k-tgPZDZqU8

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