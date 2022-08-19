النزاهة: أمر قبض بحق رئيس أحد دواوين الأوقاف

2022/08/19 | 17:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاصيل القضية تشير إلى أن أمر القبض.

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