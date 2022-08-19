2022/08/19 | 18:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشارك أكثر من 2500 عسكري وحوالي مائة طائرة في مناورات “Pitch Black” التي بدأت اليوم الجمعة بأوستراليا، والتي انضمت إليها عدة دول في المنطقة، بالإضافة إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية إن تدريبات للقوات الجوية ستستمر ثلاثة أسابيع في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من القارة.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 2.5 ألف عسكري وأكثر من 100 طائرة من القوات المسلحة لأستراليا وبريطانيا وألمانيا والهند وإندونيسيا وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان ستنضم إلى التدريبات.

ويعد تمرين “Pitch Black” تدريبا جماعيا واسع النطاق يتضمن تدريبات ومهام تكتيكية لمواجهة هجوم جوي مفترض والاعتراض الجوي والقصف من قبل قوات التحالف متعددة الجنسيات.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية أن “البرنامج هذا العام سيشمل العديد من المهام الواقعية المشابهة لتلك التي قد تنشأ في القتال، مما سيساعد في اختبار قدرة قواتنا الجوية على الاندماج”.

كما أكدت وزارة الدفاع، أن القوات الجوية لألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان ستشارك هذا العام في تدريبات Pitch Black لأول مرة.

وستشارك كندا، وماليزيا، وهولندا، ونيوزيلندا، والإمارات العربية المتحدة، وتايلاند، والفلبين فقط بأفراد تابعين للقوات البرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة 17 دولة في أستراليا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة 17 دولة في أستراليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).