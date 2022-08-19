2022/08/19 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أرسل ترامب بريدا يحتوي "الكود النووي"؟

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