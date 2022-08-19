2022/08/19 | 18:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تمكنت فرق الدفاع المدني اليوم الجمعة، من انقاذ محتجزين، والسيطرة على حريق في منطقة ساحة عدن وسط بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “فرقها نجحت بانقاذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني ينقذ المحتجزين ويخمد حريق معقد في منطقة ساحة عدن ببغداد..



صور المركز الخبري الوطني.

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