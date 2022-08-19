أثناء تصوير فيديو..

2022/08/19 | 18:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محققو ميلووكي في حيرة من أمرهم لتحديد هوية بقايا الهيكل العظمي التي تم العثور عليها في مبنى مهجور بالقرب من تقاطع شارعي بورلاي والطبيب مارتن لوثر كينغ جونيور.

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