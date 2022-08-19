2022/08/19 | 18:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، عن صدور أمر قبضٍ وتفتيش بحق رئيس سابق لأحد...

ظهرت المقالة مسؤولون في احد دواوين الاوقاف الى السجن..



شراء فندق بأضعاف سعره أولاً على المسلة.

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