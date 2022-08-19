2022/08/19 | 18:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مثل تلك الأيام من العام الماضي فقد

الشيخ حيدر علي الزيداوي [http://non14.net/139840]

ابنائه الاربعة دفعة واحدة وبلحظة موت

جارف بصعقة كهربائية وهم يحاولون نشر

سجادة موكب حسيني للشروع بالخدمة

الحسيني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كرامات ومعجزات حصلت معهم.. العتبة الحسينية تحول دار عائلة فقدت 4 من اطفالها الى حسينية تخدم زوار الأربعين (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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