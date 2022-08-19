سلطة القاضي على الشرط الجزائي في العقود

2022/08/19 | 18:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.اسامة شهاب حمد الجعفري

ما الشرط الجزائي؟ و هل إدراج قيمة

الشرط الجزائي في العقود يسلب من القاضي

سلطة الرقابة على مدى عدالته و يتحتم

الحكم به كما هو محدد في العقد؟ اشكالية

قانونية ظهرت على اث

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