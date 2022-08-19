بعد وفاة شقيقتهما.. أطلقتا منظمة توفر تجارب سفر مجانية للمصابات بسرطان الثدي من ذوي البشرة الداكنة

2022/08/19 | 19:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما توفيت شقيقتهما ماريا بسرطان الثدي عام 2019، قرّرت كل من أليسيا وإستير تامبي على تكريمها بطريقة تعكس الشخص الذي كانت عليه..كيف؟

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